Тбилиси, , 18:34 — REGNUM Парламент Грузии на пленарном заседании 17 марта утвердил Нино Кадагидзе на пост председателя Верховного суда. За ее кандидатуру проголосовали 82 депутата. Оппозиция в процедуре голосования не участвовала.

Верховный совет юстиции представил кандидатуру Нино Кадагидзе на утверждение парламента Грузии 11 марта. Она займет этот пост сроком на 10 лет.

Нино Кадагидзе родилась 30 июля 1969 года в Тбилиси. 12 декабря прошлого года она в числе других кандидатов была утверждена парламентом бессрочно судьей Верховного суда Грузии. С 19 декабря Нино Кадагидзе занимает должность заместителя председателя Верховного суда и председателя палаты по административным делам.

Оппозиция предполагала, что правящая партия «Грузинская мечта» через «своих» представителей в Верховном совете юстиции продвинет на пост председателя Верховного суда Шалву Тадумадзе. Еще в бытность его генпрокурором оппозиция провела целую кампанию с целью доказательства его некомпетентности и несоответствия его диплома требованиям, предъявляемым к образованию членов Верховного суда. Тадумадзе тем не менее был представлен в парламент и также бессрочно утвержден судьей Верховного суда. Неожиданно для оппозиции кандидатом на пост председателя главной судебной инстанции был представлен не Тадумадзе, а Нино Кадагидзе. Хотя претензий к ее образованию и компетенции у оппозиционеров нет, они продолжают утверждать, что Кадагидзе — ставленник правящей партии и будет беспрекословно исполнять указания председателя и учредителя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.