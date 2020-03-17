Москва, , 18:19 — REGNUM В конце февраля был впервые запущен Всероссийский конкурс «Лидеры России. Политика» на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей», за 20 дней заявочного этапа в качестве участников на него зарегистрировались почти 34 тысячи человек со всей страны.

Регистрацию на Конкурс прошли 33 986 человек, в том числе 16 549 участников заполнили анкету, 7 474 человека загрузили эссе, 5 484 — видеоинтервью. Данные 4 732 участников появились на специальной странице, где их все еще могут поддержать совершеннолетние пользователи портала Госуслуг. Для этого уже зарегистрировались больше 140 тысяч человек, почти 125 тысяч из них уже поддержали кого-то из участников Конкурса.

У зарегистрированных конкурсантов еще есть возможность оказаться на странице поддержки — для этого они должны выполнить все обязательные задания. Как отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров, конкурсантам, еще не сделавшим это, следует поторопиться: «Для того чтобы принять участие в дистанционном этапе и получить доступ к онлайн-тестам, необходимо не только зарегистрироваться, но и дать письменные ответы на три вопроса о своих достижениях, целях и мотивации в общественно-политической деятельности, а также записать видеоинтервью. На выполнение этих заданий у участников Конкурса осталось немного времени».

Председатель Экспертного совета Конкурса Павел Безручко заявил, что столь серьезные цифры говорят о большом интересе к Конкурсу у людей, думающих о возможности своего развития и карьеры в представительных и законодательных органах власти: «Впереди — дистанционный этап Конкурса. Мы рассчитываем, что участники выполнят все задания в срок, и выполнят их самостоятельно, поскольку перед очным этапом Конкурса их ожидает контрольное тестирование — перепроверка результатов дистанционного этапа под очным контролем. Такие меры вводятся для обеспечения честности и объективности оценки».

Член Наблюдательного совета Конкурса, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил: «Я не могу расценить результаты регистрации на Конкурс «Лидеры России. Политика» иначе, как наглядное стремление значительного числа современной российской молодежи быть полезной и нужной своей стране. У нас замечательная, активная молодежь — и, в любом случае, будущее за ней».

Один из наставников Конкурса, Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил: «Очень рад, что этот Конкурс вызвал настолько живую реакцию у людей. Свыше 33 тысяч заявок на участие — это более чем серьезно. И очень рассчитываю на то, что среди этих людей окажется немало моих потенциальных и будущих коллег — как по парламенту, так и по другим органам власти».

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей».