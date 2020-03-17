Бишкек, , 17:44 — REGNUM Депутаты республиканского парламента Киргизии интересуются, действительно ли правительство намерено пополнить стратегические запасы муки на сумму 250 млн сомов (254 млн рублей). Об этом заявила депутат Айнура Осмонова на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике, передает пресс-служба законодательного собрания.

Также народная избранница спросила у представителей правительства, будут ли предусмотрены в бюджете деньги на покупку растительного масла.

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Отвечая на эти вопросы, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев пояснил, что в настоящее время чиновники уточняют перечень продуктов питания государственного материального резерва республики.

«Сейчас мы ожидаем приобретения около 40 видов продовольствия. Возможно, список еще будет меняться, растительное масло на данный момент в нем присутствует», — подытожил он.

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