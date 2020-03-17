Душанбе, , 17:42 — REGNUM Избранные в ходе голосования 1 марта депутаты нижней палаты парламента (Маджлиси намояндагон) Таджикистана избралисебе спикера. Им стал Махмадтоир Зокирзода, сообщает «Авеста».

Новый спикер в своём послужном списке имеет пост вице-премьера, главы минсельхоза и главы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Напомним, сегодня, 17 марта, проходит первое заседание сессии нижней палаты парламента шестого созыва.

Депутаты также избрали первого заместителя спикераМахмадали Ватанзода, а также других заместителей главы нижней палаты парламента Дилрабо Мансурии Кодири Косим.