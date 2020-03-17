Москва, , 17:40 — REGNUM На сегодняшний день границы между Россией и Белоруссией по факту нет. Об этом 16 марта на своей странице в социальной сети Facebook написал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал новость о том, что передвижение граждан через российско-белорусскую границу временно прекращается.

Как полагает Шурыгин, в настоящее время границы между Россией и Белоруссией по факту нет, и перекрытие основных трасс не даст ничего. По мнению Шурыгина, есть десятки объездных дорог и сотни всяких проездов, просёлочных и лесных дорог, и чтобы все их перекрыть, нужны недели и тысячи пограничников, врачей СЭС и бойцов МЧС. За это время, как считает эксперт, ситуация изменится кардинально.

«Либо вирус начнёт усыхать и уходить, либо наоборот — эпидемия будет вовсю полыхать в самой России, и уже здесь придётся вводить жёсткие карантины между субъектами федерации и даже городами. И тогда скорее Белоруссии придётся закрываться от нас! — написал Шурыгин. — Но, кроме глупости решения (о закрытии границы — прим. ИА REGNUM), в нём содержится откровенный вред — в ближайшие часы из прошлого вылезет призрак контрабандистов 1990-х, бизнес на обходе закрытой границы. Все его участники живы и на свободе. Сам бизнес просто умер с открытием границ. И для них «включиться» в привычную схему — дело телефонных переговоров и нескольких часов на организацию. И это реально опасно!»

По мнению Шурыгина, РФ нужно не закрывать границу с Белоруссией, а развёртывать на ней обсервационные пункты, пункты обязательного медицинского осмотра и вводить обязательный карантин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому передвижение граждан через российско-белорусскую границу временно прекращается.

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