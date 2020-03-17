Москва, 17 марта 2020, 17:40 — REGNUM На сегодняшний день границы между Россией и Белоруссией по факту нет. Об этом 16 марта на своей странице в социальной сети Facebook написал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Так он прокомментировал новость о том, что передвижение граждан через российско-белорусскую границу временно прекращается.
Как полагает Шурыгин, в настоящее время границы между Россией и Белоруссией по факту нет, и перекрытие основных трасс не даст ничего. По мнению Шурыгина, есть десятки объездных дорог и сотни всяких проездов, просёлочных и лесных дорог, и чтобы все их перекрыть, нужны недели и тысячи пограничников, врачей СЭС и бойцов МЧС. За это время, как считает эксперт, ситуация изменится кардинально.
По мнению Шурыгина, РФ нужно не закрывать границу с Белоруссией, а развёртывать на ней обсервационные пункты, пункты обязательного медицинского осмотра и вводить обязательный карантин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому передвижение граждан через российско-белорусскую границу временно прекращается.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Белоруссии сожалеет о закрытии границ с Россией