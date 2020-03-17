Вильнюс, , 17:28 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 17 марта, созвал пресс-конференцию, на которой фактически признал беспомощность властей в поисках путей по возврату после закрытия границ из-за коронавируса застрявших в различных странах граждан Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, установлено, что таких граждан, которые хотят, но не могут вернуться в Литву, порядка четырёх тысяч, и эта цифра постоянно растёт. Он предложил застрявшим самостоятельно решать свои проблемы, подчеркнув, что о путях возвращения домой «люди должны думать самостоятельно».

Больше всего литовцев, которые хотят, но не могут вернуться домой, по его словам, в Германии, Франции, Нидерландах и Индонезии.