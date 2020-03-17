Берлин, , 17:07 — REGNUM Инфицированным вирусом COVID-19 оказался кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц, передаёт 17 марта N-TV.

По словам Мерца, он будет находиться в карантине «до конца следующей недели». По его словам, он отменил все выступления. Течение болезни у Мерца сопровождается «незначительными симптомами».

Напомним, 64-летний германский политик Мерц является одним из трёх основных кандидатов на должность главы ХДС. На это кресло также претендуют член Бундестага Норберт Рётген и премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Германии собрались запретить богослужение в храмах