Париж, , 16:56 — REGNUM Посольство Кении в Париже остановило работу из-за эпидемии коронавирусной инфекции во Франции, 17 марта сообщает портал All Africa.

По словам кенийского посла во Франции Джуди Вахунгу, до 27 марта включительно посольство прекращает прием и рассмотрение заявок, «за исключением чрезвычайных ситуаций».

В настоящий момент во Франции более 6500 человек заразились COVID-19, 148 человек умерли от коронавирусной инфекции.

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