Рига, , 16:49 — REGNUM Правительство Латвии перенесло дату проведения внеочередных выборов в Рижскую думу с 25 апреля на 6 июня. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, официально с предложением переноса выборов из-за эпидемии COVID-19 на заседании правительства выступило министерство среды и регионального развития страны.

Отмечается, что ЦИК страны официально объявит новую дату проведения выборов 14 апреля.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что дата внеочередных выборов в Рижскую думу, по всей видимости, будет перенесена на лето 2020 г.

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