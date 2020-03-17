Москва, , 16:24 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани прислал российскому президенту Владимиру Путину письмо, посвященное вопросам борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает 17 марта газета «Известия» со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

При этом Сергей Рябков отметил, что Россия готова помочь Тегерану в борьбе с коронавирусом COVID-19.

В МИД России подчёркивают, что действующие санкции США мешают Ирану противодействовать коронавирусу, так как не позволяют обеспечить иранское население необходимыми медикаментами и оборудованием.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что Москва призывает Вашингтон к скорейшей отмене санкций, мешающих внешнеторговой деятельности Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Рябков сообщил журналистам, что Россия уже направила Ирану гуманитарную помощь, нужную для борьбы с коронавирусом.

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