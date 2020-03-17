Москва, , 16:27 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о внедрении искусственного интеллекта в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Законопроектом, внесенным в Госдуму первым вице-спикером нижней палаты парламента Александром Жуковым («Единая Россия»), предусматривается проведение в столице эксперимента по установлению с 1 июля 2020 г. специального правового регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения. Срок проведения эксперимента составит пять лет.

Принять участие в эксперименте смогут юрлица и индивидуальные предприниматели из специального реестра. Попасть в реестр можно будет на основании заявки.

«Искусственный интеллект в мире развивается очень быстрыми темпами. Страна, которая займет лидирующие позиции, будет иметь все шансы выйти вперед не только в сфере науки, а также в сфере экономики и очень многих приложениях», — заявил Жуков в ходе дискуссии.

Законопроект касается также хранения и защиты персональных данных.

Вместе с тем правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о «регуляторных песочницах». В целом же законопроект призван институционализировать проведение экспериментов в сфере цифровых инноваций путём создания общего механизма установления экспериментальных правовых режимов в этой сфере.

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