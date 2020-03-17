Манила, , 16:05 — REGNUM Посольство Индонезии в Маниле заявило, что граждане страны не подвергались воздействию коронавируса на Филиппинах, Палау и Маршалловых островах, сообщает Antara.

Издание отмечает, что в Палау не обнаружен коронавирус, а на территории Маршалловых островов все еще нет случаев заболевания, хотя один пациент находится под наблюдением в ожидании результатов теста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Филиппин ввели комендантский час и закрыли торговые центры на месяц в Маниле, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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