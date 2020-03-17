Белград, , 16:00 — REGNUM Когда сегодня мы говорим о событиях 17 марта 2004 года в Косово и Метохии, важно учитывать, какая политическая ситуация в тот момент складывалась в южном сербском крае. Об этом ИА REGNUM заявил один из лидеров Общественного движения сербов Косово и Метохии «Отечество» Марко Якшич, рассказывая, что в этот день происходило в Косовской Митровице, где он живет до сих пор.

Напомним, что 17 марта 2004 года в Косово и Метохии албанцы устроили погромы сербского населения. Во время беспорядков 16 гражданских лиц было убито, 4000 человек были вынуждены покинуть дома, 800 домов и 36 православных церквей были повреждены или уничтожены. Беспорядки начались 15 марта 2004 года, после того, как неизвестными был убит сербский подросток Йовица Ивич в деревне Чаглавица. Местные сербы в знак протеста провели митинг и перекрыли движение транспорта. На следующий день в реке Ибар утонули трое албанских детей из деревни Чабар. Албанцы заявили, что детей утопили сербы, чтобы отомстить за убитого подростка.

По словам Якшича, в 2004 году во всех окрестностях центрального по значимости города Косово и Метохии — Приштины, находились исключительно сербские села.

«Если бы вам тогда надо было из Приштины направиться в сторону Скопье (Македония), дорога бы вела вас только через сербские села. Если бы поехали в сторону Митровицы — все села вдоль пути тоже были бы сербскими. Дорога от Приштины в сторону города Печ тоже вела через территорию, населенную сербами. Это также касалось пути в сторону центральной Сербии, через Подуево и Мердаре. И что происходило? Если кто-то из сербов становился жертвой очередного преступления, остальные сербы выходили на протесты и блокировали дороги», — рассказал Марко Якшич.

Поэтому, полагает собеседник ИА REGNUM, погром 17 марта 2004 года был частью заранее спланированной акции по «освобождению Приштины» от сербов и за этой акцией стояли западные страны.

«В результате погромов сербы были изгнаны из сел Угляре, Чаглавица, Лаплье Село. Всё это было сделано для того, чтобы Приштина могла «свободно дышать» и чтобы у нее была прямая связь с городами Скопье и Печ. Погром 17 марта был организован только по этой причине, других причин нет», — добавил Якшич.

Он также напомнил, что северная часть города Косовска Митровица, населенная преимущественно сербами, тоже оказывала очень сильное сопротивление албанским сепаратистам — даже международные силы ООН и полиция не смогли сломить сопротивление сербов. «Более тысячи албанцев 17 марта перешли мост через реку Ибар и вошли в северную часть города. Тем не менее сербы очень быстро организовались и вернули всех албанцев на противоположный берег реки», — вспоминает Якшич.

По его словам, непосредственным поводом для нападения на сербские села 17 марта 2004 года стала смерть трёх албанских мальчиков, которые играли на берегу реки Ибар и утонули. «Март — это месяц, когда в сербских реках половодье. Сначала один мальчик по неосторожности упал в Ибар, затем двое других попытались его вытащить. Все трое утонули, к сожалению. Сербы не имеют никакого отношения к этому, село в котором всё это произошло, исключительно албанское, и сербы не могли там оказаться», — рассказал Якшич. Тем не менее, продолжил собеседник ИА REGNUM, несчастный случай был использован для того, чтобы во всем обвинить сербов и под предлогом мести напасть на сербские села, в первую очередь южнее реки Ибар. «То, что было сделано в 1999 и 2000 году, оказалось недостаточным. Необходимо было изгнать еще больше сербов с территории Косово и Метохии, чтобы сломить их сопротивление», — предположил Якшич.

Отвечая на вопрос, в какой степени погром 17 марта 2004 года изменил этническую карту южного сербского края и повлиял на сегодняшнюю обстановку, Якшич заявил, что главный удар косовские сербы приняли с 1999 по 2001 год. «Были периоды, когда ежедневно гибли от 15 до 50 сербов. Убийства и изгнание сербов из Косово были отработаны по так называемому хорватскому рецепту. Это значит — как можно меньше сербов, потому что так проще будет создать очередное албанское государство на Балканах. Поэтому и были убиты пожилые люди лет 70 или 80. Они никому не мешали, но мешали статистике», — сказал Якшич.

По мнению Марко Якшича, тот факт, что из 200 тысяч изгнанных сербов почти никто не вернулся в Косово и Метохию, свидетельствует о том, что погром 2004 года является частью плана по проведению этнической чистки, за которым стоит Запад.

«Косовское албанское государство строится на фундаменте погромов и убийств сербов. Всё по классическому хорватскому сценарию — сначала применяются брутальные методы этнической чистки, а потом подменяются тезисы, и сербы обвиняются в нападении на хорватское государство или на косовских албанцев. Сегодня сербов в Косово и Метохии намного меньше, и делается всё для того, чтобы это количество еще уменьшилось. Чем меньше сербов, тем меньше сопротивления», — считает Якшич.

По его мнению, в этом косовским албанцам, к сожалению, помогают действующие сербские власти. По мнению Якшича, все политические шаги президента Сербии Александра Вучича в итоге положительно влияют на создание так называемого независимого Косово. Это и введение таможни на административной границе между центральной Сербией и Косово, упразднение на территории Косово и Метохии институтов Сербского государства, таких как суд и полиция, передача контроля над телекоммуникациями и электроэнергетикой в руки Приштины, отметил он.

«Даже когда речь идет о эпидемии коронавируса, мы видим, что Приштина действует абсолютно независимо от Сербии», — подытожил Марко Якшич.