Днепропетровск, Украина, , 16:02 — REGNUM 17 марта в Днепропетровске (переименован в Днепр) закроют метро в рамках борьбы с распространением инфекции COVID-19, заявил на брифинге министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«В Киеве сегодня в 23 часа метрополитен перестанет функционировать, в Днепре — в 15 часов, в Харькове — в 20 часов», — рассказал Криклий.

Он отметил, что данная мера нужна для снижения мобильности населения и скорости распространения вируса 2019-nCoV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о закрытии метро объявили власти Киева и Харькова.

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