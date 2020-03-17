Днепропетровск, Украина, 17 марта 2020, 16:02 — REGNUM 17 марта в Днепропетровске (переименован в Днепр) закроют метро в рамках борьбы с распространением инфекции COVID-19, заявил на брифинге министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Он отметил, что данная мера нужна для снижения мобильности населения и скорости распространения вируса 2019-nCoV.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о закрытии метро объявили власти Киева и Харькова.
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