Тбилиси, , 16:10 — REGNUM Нового председателя Верховного суда Грузии избрали депутаты парламента 17 марта во время пленарного заседания. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, народные избранники поддержали назначение на пост главы Верховного суда Нино Кадагидзе, которая была им представлена. За неё проголосовало 82 депутата из 150. Остальные отказались участвовать в голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, Кадагидзе была выбрана в качестве кандидата большинством голосов членов Высшего совета юстиции Грузии 10 марта. 17 марта перед пленарным заседанием ее назначение одобрил парламентский комитет по правовым вопросам.

Напомним, Нино Кадагидзе является вдовой Зураба Жвании, премьер-министра Грузии, погибшего в феврале 2005 года. Он был соратником ставшего в 2004 году президентом страны Михаила Саакашвили. По официальной версии, смерть Жвании произошла из-за отравления угарным газом.

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