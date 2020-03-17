Киев, , 15:48 — REGNUM Контроль над количеством пассажиров в общественном транспорте на Украине возлагается на водителей, заявил на брифинге 17 марта главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам чиновника, если пассажиры не будут слушаться водителя, он может вызвать полицию.

«С полицией проводят инструктаж, она готова подключаться. Плюс полиция обещает обеспечит в топовых местах посадки своих патрульных, чтобы обеспечить там правопорядок и чтобы не было проблем», — пояснил Ляшко.

ИА REGNUM напоминает, что по решению правительства на Украине с 18 марта запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутках. Эксперты и политики заявили, что непонятно, как это решение может быть реализовано на практике.