Киев, , 15:59 — REGNUM Утверждения бывшего руководителя Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Юрия Луценко, что якобы беглый экс-президент Украины Виктор Янукович украл $40 млрд, были всего лишь метафорой, заявили защитники Луценко, сообщила пресс-служба компании Aver Lex, которая представляет интересы Януковича.

По их словам, Луценко через своих представителей отказался от обвинений в адрес Януковича, которые прозвучали с трибуны ООН в мае 2018 года.

«Согласно позиции Юрия Луценко, заявление носило метафорический характер и было лишь оценочным суждением. Иными словами, генеральный прокурор фактически солгал на весь мир с трибуны ООН, ввёл в заблуждение не только украинское общество, но и Организацию Объединенных Наций», — рассказала адвокат Ольга Просянюк.

Адвокат отметила, что представители Луценко всеми силами затягивают рассмотрение дела о защите чести и достоинства Януковича. По её словам, сам Луценко почти два года не является в суд, чтобы лично прокомментировать свои слова, сказанные в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз продлил на один год санкции в отношении Януковича и членов его окружения. Санкции в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого продлены не были.

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