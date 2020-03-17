Москва, 17 марта 2020, 15:50 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий продление эксперимента по внедрению цифровых избирательных участков, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Эксперимент будет действовать в течение 2020 года.
«Эксперимент был успешно реализован на выборах 8 сентября», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин («Единая Россия»).
Предлагается расширить возможность цифровых участков. Перечень цифровых избирательных участков утверждается решением ЦИК России на основании предложений избирательных комиссий субъектов РФ.
Поправки в Конституцию предполагают проведение общероссийского голосования, в том числе с использованием возможностей портала «Госуслуги».
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