Москва, , 15:50 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий продление эксперимента по внедрению цифровых избирательных участков, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Эксперимент будет действовать в течение 2020 года.

«Эксперимент был успешно реализован на выборах 8 сентября», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин («Единая Россия»).

Предлагается расширить возможность цифровых участков. Перечень цифровых избирательных участков утверждается решением ЦИК России на основании предложений избирательных комиссий субъектов РФ.

Поправки в Конституцию предполагают проведение общероссийского голосования, в том числе с использованием возможностей портала «Госуслуги».

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