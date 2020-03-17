Москва, , 15:47 — REGNUM Иск на $50 млрд готовит российская компания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина к американским властям. Пригожин намерен получить компенсацию за незаконное преследование и санкции, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Предприниматель отметил в заявлении, что не считает завершённым разбирательство между «Конкордом» и правительством США. Ранее суд США прекратил дело о «российском вмешательстве» в американские выборы.

Пригожин полагает, что власти США пытались убедить мировое сообщество и своих граждан в ответственности «Конкорда» и России за внутренние проблемы этой страны. Он считает также, что американская сторона отказалась продолжать обвинения, опасаясь огласки и справедливого судебного разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году американский минюст обвинил 13 граждан РФ и три компании во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Утверждалось, что компании Пригожина финансировали агентство интернет-исследований, которое стремилось помочь избранию Дональда Трампа.