Киев, , 15:25 — REGNUM Диагностики коронавирусной инфекции на том уровне, на котором она сейчас нужна, сегодня на Украине в принципе не существует, заявила на брифинге 17 марта экс-премьер страны, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Сегодня мы рекомендуем властям ввести единый телефон по стране и сообщить всем украинцам через СМИ — куда можно обратиться, чтобы получить специальную бригаду, которая прибудет домой, возьмет все анализы, проведет в лаборатории все исследования и человек в течение 4−5 часов будет знать диагноз», — сказала Тимошенко.

Также она отметила, что власти необходимо сделать карантин действенным, а принятые Радой решения относительно поддержки экономики хотя и правильные, «но этого тоже недостаточно».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, на Украине сохраняется лишь 7 случаев заражения короновирусом, два из которых в Киеве.