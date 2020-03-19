Москва, , 05:38 — REGNUM Главный успех внесение поправок в российскую Конституцию может быть достигнут в том случае, если их принятия сметет зависимость от Запада. О том, какие важные проблемы ещё ожидают решения, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Дым из труб. ТЭЦ

Одним из самых наглых и деструктивных вмешательств во внутренние дела России было подписание так называемых киотского и парижского протоколов по климату. Уже неоднократно было доказано, что тезисы об антропогенном влиянии парниковых газов на климат не выдерживают научной критики, а выполнение условий этих договоров может перечеркнуть все планы по индустриальному развитию. Производство, если учитывать нагрузку «углеродного налога» на выбросы углекислого газа, становится слишком дорогим. Но выбросы углекислоты не существуют в природе сами по себе, они постепенно поглощаются живыми растениями.

А уж по насыщенности лесами Россия может дать фору почти всем государствам планеты. Но не тут то было, ведь хитрые «эксперты» западных и, что удивительно, части российских организаций, пытаются всеми путями принизить показатель поглотительной способности российской природы. Отсюда вывод — России, если она хочет перестать играть в эти шулерские игры, опасные для ее развития, необходимо отказаться от них на законодательном уровне. И принятие поправок в конституцию может стать самым удобным для этого моментом.

Читайте статью Владимира Павленко «Пересмотр внешних обязательств — главный итог конституционного голосования».