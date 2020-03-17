Москва, , 15:16 — REGNUM Законопроект о рабочих местах для депутатов региональных законодательных собраний Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предлагается установить единые подходы к установлению порядка осуществления полномочий депутатов без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе).

Определяется продолжительность гарантируемого периода, в течение которого за депутатами, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе), сохраняется место работы (должность) на период осуществления полномочий депутата, — не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.

Прописывается, что продолжительность сохранения места работы (должности) на период, необходимый для осуществления полномочий депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, будет определяться законом региона, а депутата представительного органа муниципального образования — уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ в обозначенных пределах.

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