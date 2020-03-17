Москва, , 15:19 — REGNUM Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, посещая 17 марта информационный центр по мониторингу коронавируса вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава государства ознакомился с системой, отслеживающей наполнение магазинов продуктовыми товарами и цены на них. Мишустин при этом отметил, что люди стали покупать много продуктов, хотя ситуация с поставками очень стабильная.

Путин в ответ подчеркнул, что люди должны понимать: ситуация надёжная. А значит нет нужды тратить деньги на продукты, которые потом придётся выбросить.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Банке России заверили, что вместе с правительством примут все необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую устойчивость и финансовую стабильность в государстве.

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