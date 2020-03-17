Киев, , 15:10 — REGNUM Закрытие метрополитенов на Украине является принципиальной позицией власти в борьбе против распространения в стране коронавируса.

Об этом заявил на брифинге 17 марта заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Мы все знаем, что такое метрополитен… мы знаем, какое количество населения проезжает в одном вагоне особенно в часы пик. Это чрезвычайно тесный контакт, там уже не помогут ни маски, ни другие средства», — отметил Ляшко.

По его словам, появление в метро в часы пик дажеодного заболевшего приводит к значительному росту числа контактов, которые очень сложно отследить.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Украины приняло решение о транспортных ограничениях, в частности, закрытии метро в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Местные власти уже подтвердили, что метро будет закрыто к концу сегодняшнего дня.