Тбилиси, , 15:24 — REGNUM Новые правила работы для журналистов ввели в парламенте Грузии с целью защитить народных избранников от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство News Tbilisi.

По данным журналистов, представители СМИ теперь не допускаются на пленарные заседания депутатов, а могут их наблюдать через онлайн-трансляцию. В случае необходимости, корреспондентам предоставят нужную информацию или кадры с заседаний.

Записывать выступления депутатов разрешается только в трех местах, где стоят трибуны, и обеспечено достаточное расстояние между народными избранниками и журналистами. Кроме того, в течение одного дня допускается присутствие не более двух групп от одного медиа-ресурса.

Также вводится запрет на посещение парламента теми, кто бывал в странах, названных ВОЗ опасными для заражения коронавирусом и теми, кто с ними контактировал.

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