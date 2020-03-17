Москва, , 15:03 — REGNUM Журналист, автор и ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв прокомментировал в своём Telegram-канале признание Конституционным судом законными предложенные поправки к Конституции РФ.

«О смене власти. Те, кто считает, что Путин будет рулить в России ещё 16 лет, не чувствуют ни Путина, ни страну. И не представляют себе сложившийся механизм смены власти в наших высших эшелонах. Да, Путин непобедим. Непобедим на выборах. Поэтому выборы — не механизм смены власти в современной России. Но и без выборов уже нельзя. Люди хотят голосовать и хотят быть причастными к наделению властью своего лидера.

Новый лидер рано или поздно в России появится. Но его имя назовёт Путин. И скорее всего, сделает это раньше, чем через 16 лет. Тогда смена власти произойдет так же, как она произошла на рубеже тысячелетий. Через преемника, легитимность которого будет подтверждена на внеочередных выборах. Голос Путина при этом станет решающим.

Передавать власть в назначенный день через 16 лет Путин вряд ли станет, поскольку не в его манере играть роль «хромой утки». Да и в этом случае сама Россия стала бы уязвима внутри и извне.

Вспомните 15 января, когда правительство было сменено столь неожиданно и стремительно, что нынешний премьер узнал о повышении утром, а предыдущий — к вечеру. И никаких утечек. Вот путинский стиль».

Как уже сообщало ИА REGNUM, при обсуждении поправок к Конституции РФ во втором чтении депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила «обнулить» президентские сроки Владимира Путина. Прибывший в нижнюю палату глава государства отметил, что не против такой поправки, однако последнее слово должен сделать Конституционный суд. КС признал законными все предложенные поправки.

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