Анкара, , 14:57 — REGNUM Власти Турции сообщили об отсутствии северокорейских рабочих на территории страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 5 марта правительство Турции предоставило Совету Безопасности ООН (СБ ООН) окончательный доклад о выполнении восьмого пункта резолюции 2397, обязующей вернуть на родину всех граждан КНДР, служащих источником инвалютных поступлений для Пхеньяна.

В докладе отмечается, что страна не выдала гражданам Северной Кореи ни одного разрешения на работу.

Напомним, что страны — члены ООН должны были предоставить промежуточный доклад о выполнении резолюции до 22 декабря 2019 года, а окончательный доклад — до 22 марта 2020 года.