Дамаск, , 14:48 — REGNUM В городе Таль-Абьяд на севере Сирии, находящемся у границы с Турцией, 16 марта прошли протесты боевиков Сирийской национальной армии. Они были вызваны задержкой выплаты зарплат джихадистам со стороны Турции. Боевики требовали им выплатить денежное содержание.

Видео протестов опубликовано в интернете. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Можно предположить, что турецкий бюджет уже не выдерживает одновременного участия в четырёх конфликтах: в сирийском Идлибе, на севере Сирии — против курдских отрядов Народых защитников, в Ираке — против курдских отрядов Рабочей партии Курдистана, а также в Ливии — против Ливийской национальной армии.

Следует заметить, что более трёх тысяч боевиков Сирийской национальной армии были переброшены Турцией в Ливию для помощи Правительству национального согласия для ведения боевых действий против ЛНА. Сообщалось, что количество боевиков из Сирии будет доведено в Ливии до шести тысяч.

Кстати, боевики Сирийской национальной армии принимали активное участие и в недавней военной операции Турции в сирийском Идлибе «Весенний щит».