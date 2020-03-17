Москва, , 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о государственном регулировании розничных цен на лекарства и медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта. Инициатива принимается на фоне распространения коронавируса.

«Принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство РФ наделяется правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и медицинские изделия. Перечень установит правительство РФ.

Ограничивать цены будет возможно при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозы распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также в случаях, если в течение 30 календарных дней подряд на территориях субъектов РФ рост розничных цен на конкретные лекарственные препараты и медицинские изделия составит 30 и более процентов.

Предельно допустимые розничные цены устанавливаются на срок не более чем 90 календарных дней.

Предполагается, что штрафы уже прописаны в действующем законодательстве. Однако, отметил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, штрафы сейчас смехотворные — до 5 тыс. рублей.

В целом закон может быть принят 19 марта.

Законопроект об интернет-продаже лекарств Госдума обсудит на заседании 18 марта.

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