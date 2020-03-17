Москва, , 14:21 — REGNUM Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Ранее Катасонов пришел на пленарное заседания, проигнорировав карантин после посещения Франции — страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Предлагается прекратить полномочия депутата с 12 марта 2020 года «в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм».

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Лишить Катасонова мандата потребовал лично лидер партии Владимир Жириновский. Однако тогда ему указали, что законодательство не предусматривает лишение полномочий депутата по таким основаниям.

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