Джакарта, , 14:17 — REGNUM Принимая во внимание, что все больше и больше стран заразились коронавирусом, правительство Индонезии настоятельно призывает граждан ограничить поездки за границу, сообщает Antara.

«Граждане Индонезии, которые в настоящее время выезжают за границу, немедленно вернутся в страну, прежде чем столкнутся с дальнейшими трудностями полета», — говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел.

Что касается иностранных гостей, правительство Индонезии решило приостановить на один месяц выдачу безвизового въезда, виз по прибытии и дипломатических виз.

Кроме того, путешественники, которые в течение последних 14 дней посещали Иран, Италию, Ватикан, Испанию, Францию, Германию, Швейцарию и Великобританию, не могут въехать в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, количество инфицированных коронавирусом в Индонезии выросло до 172 человек.

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