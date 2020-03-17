Москва, , 14:08 — REGNUM Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин предложил решение, позволяющее регионам в упрощенном порядке закупать медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«Надо дать возможность политическую местным властям объявлять режим ЧС, чтобы можно было без 44 ФЗ закупать санитайзеры, маски и всё остальное за счет местных бюджетов, не дожидаясь федеральных решений», — предложил Шеин.

Маски в странах мира раздают бесплатно, отметил он.

«В Астрахани их нет, в Москве их нет, в Калининграде их нет, я был в Ставропольском крае — их нет», — заявил Шеин.

Он также указал на то, что в Госдуме медицинских масок тоже нет.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что при работе в три смены предприятия в России производят 1,5 млн масок.