Амстердам, , 14:00 — REGNUM Судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины состоятся в Нидерландах 23 марта. Об этом сообщили на странице окружного суда Гааги в Twitter.

«Судебное слушание по делу MH17 будет продолжено 23 марта 2020 года в 10:00 утра», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс по делу МН17 стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвиняемыми на нём объявлены три гражданина России: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко. Никто из них не согласился явиться в суд, только Пулатова на суде представляют три адвоката.