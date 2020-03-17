Киев, , 13:54 — REGNUM Депутаты Верховной рады в настоящий момент изучают возможность проведения заседаний в удаленном режиме, заявил 17 марта глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В частности, соратник Зеленского заявил о разработке специального законопроекта, который позволит работать Раде «в режиме удаленного управления».

«Есть статья Конституции, которая говорит, что должны быть депутаты собраны в парламенте… но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы ищем юридическую модель, каким образом на время эпидемий работать», — сказал Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в своем обращении президент Зеленский потребовал, чтобы Рада продолжала работать, несмотря на общенациональный карантин. Зеленский подчеркнул, что изменение плана работы Рады в настоящий момент недопустимо, поскольку «быстрые реформы — это скорая помощь для экономики».

Утром 17 марта Рада провела внеочередное экстренное заседание, в ходе которого были проголосованы несколько «коронавирусных» законов, назначены новый генеральный прокурор страны и министр экономики.