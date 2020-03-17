Москва, , 13:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре повысить эффективность работы по защите социальных прав граждан. Об этом он заявил 17 марта на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

Глава государства отметил, что поправки к Конституции, вынесенные на обсуждение, усиливают и конкретизируют социальный характер государства. «Значит, и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан», — считает Путин.

Он добавил, что работодатели должны соблюдать права сотрудников и не решать собственные или корпоративные проблемы за счет людей. «Санкции за подобные действия последуют неотвратимо», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры проходит с участием президента России Владимира Путина. Рассматриваются задачи на 2020 год.