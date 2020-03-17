Москва, , 13:42 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 17 марта выступит в Генеральной прокуратуре РФ, а также проведёт совещание с правительством и несколько встреч. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в график Путина включено расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры. На нём глава государства оценит работу надзорного ведомства. Кроме того, возможны публичные мероприятия с участием президента, а также ряд встреч.

Ещё Путин запланировал совещание с членами правительства, посвящённое развитию рынка строительства жилья. Ожидаются доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и главы Татарии Рустама Минниханова.

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