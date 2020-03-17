Тбилиси, , 13:54 — REGNUM Кандидатуру Нино Кадагидзе на должность председателя Верховного суда Грузии рассмотрели 17 марта депутаты парламентского комитета по правовым вопросам. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, в комитете одобрили ее назначение на пост. Решение передано в Бюро парламента, где должны назначить дату голосования. Для утверждения Кадагидзе на должность председателя за нее должны проголосовать большинство депутатов на пленарном заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, Кадагидзе была выбрана в качестве кандидата на пост главы Верховного суда решением большинства членов Высшего совета Грузии 10 марта.

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