Москва, , 13:38 — REGNUM Систему борьбы против киберпреступлений потребовал выработать президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 17 марта на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Глава государства попросил Генеральную прокуратуру совместно с МВД и другими заинтересованными структурами проанализировать, насколько эффективно построена работа в сфере защиты от киберугроз.

«Прошу выработать систему, комплекс мер по снижению числа подобного рода преступлений», — сказал Путин. Он отметил, что не нужно создавать барьеров для прогресса, но права граждан в этой сфере необходимо защитить.

Напомним, 17 марта президент России Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании Генеральной прокуратуры, на котором обсуждаются задачи на 2020 год.