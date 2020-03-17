Москва, , 13:34 — REGNUM Думаю, что, когда речь идёт о роли оппозиции, да и в других случаях, надо чётко разделять понятия «государство» и «страна». Понятно, что оппозиция, кроме конкретных оппозиционеров, купленных зарубежными противниками твоей Родины, не может быть врагом страны в целом, но врагом конкретного государства она может быть, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 17 марта, комментируя слова Владимира Путина о несистемной оппозиции.

«Далеко не всякое государство работает на благо страны — это мы наблюдали по российскому государству времён Ельцина, по государству «семибанкирщины». Той оппозиции, которая в 1990-е годы была врагом государства «семибанкирщины», честь и хвала! Та «оппозиция», которая считает, что 1990-е годы, в том числе «семибанкирщина», были благом, и сегодня работает против интересов российского государства.

Оппозиционные политики критикуют власть, это понятно. Понятно, что, критикуя, они должны также предлагать решения стоящих перед страной проблем. Но проблема-то сегодняшней России не в этом, решения предлагаются — власть их не слышит и, главное, она не видит необходимости их слышать, поскольку у неё и в Федеральном собрании, и во всей политической системе страны «подавляющее большинство». И наличие неких 50-и партий тут не помогает. Вот это реально плохо!

Упомянутый Владимиром Путиным в интервью рост политического сознания граждан России — это объективный процесс. Но поспевает ли за этим ростом рост политического, гражданского, патриотического сознания власти на всех уровнях? По-моему, не поспевает. Отстаёт.

В результате, как мне это видится, именно у власти возникает желание, условно говоря, «купить людей за колбасу». Пример тому — пакетное голосование по поправкам в Конституцию России, которое недаром недавно получило сравнение с комплексным обедом: нравится жаркое, берите также суп с кислым компотом.

Если же вспоминать Петра Столыпина, то надо ясно отдавать себе отчёт в том, что заявления-то он делал в пользу «великой России», а проводимой политикой обострял противоречия в и без того раздираемой неравенством и несправедливостью императорской России. В результате народ и «оппозиция», которых он попытался задавить, только набрали силы и взяли в стране власть», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что несистемные оппозиционеры не являются врагами государства.

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