Багдад, , 13:27 — REGNUM Сегодня, 17 марта, президент Ирака Бархам Салех официально утвердил Аднана аз-Зофри на должность председателя правительства страны и поручил ему сформировать новое правительство. Об этом сообщает официальное Саудовское информационно агентство (SPA).

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У нового главы правительства, в соответствии с конституцией страны, будет на это 30 дней.

Аз-Зофри сменил временно исполняющего обязанности главы правительства Ирака Адиля Абдула Махди.

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Напомним, в Ираке с начала октября 2019 года продолжаются массовые акции протеста, вызванные острым социальным кризисом в стране, который перерос в политический. Ранее представитель генерального секретаря Миссии ООН по оказанию помощи Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт призвала Багдад преодолеть затянувшийся политический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта президент Ирака Бархам Салих одобрил отставку премьер-министра страны Мохаммеда Аллави. Причиной отставки главы правительства стала неспособность его сформировать правительство. Аллави дважды не добивался кворума в парламенте для утверждения кабинета министра, что и побудило его покинуть пост.