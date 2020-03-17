Симферополь, 17 марта 2020, 13:31 — REGNUM В правительстве Крыма учредили новую должность — министра Республики Крым, которую возглавил начальник главного управления по обеспечению деятельности главы РК Константин Михайлов. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован на официальном портале правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее был отправлен в отставку с поста министра промышленной политики Крыма Андрей Васюта.
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