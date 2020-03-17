Симферополь, , 13:31 — REGNUM В правительстве Крыма учредили новую должность — министра Республики Крым, которую возглавил начальник главного управления по обеспечению деятельности главы РК Константин Михайлов. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксёнова опубликован на официальном портале правительства РК.

«В обязанности министра входит обеспечение взаимодействия между Советом министров и главой РК, оперативная координация действий исполнительных органов власти, взаимодействие с федеральными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований, мониторинг социально-экономической ситуации», — уточнили в правительстве РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был отправлен в отставку с поста министра промышленной политики Крыма Андрей Васюта.

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