Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Грузия перешла на этап распространения коронавируса COVID-19. Об этом 17 марта на брифинге сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Принципиальное значение имеет то, что мы переходим на этап распространения эпидемии. Это очень важно, и мы должны быть готовы», — сказал глава грузинского правительства.

Он отметил, что в первую очередь система здравоохранения должна быть готова к наплыву больных, и необходимые распоряжения отданы. По мнению Гахарии, первый этап по борьбе с вирусом Грузия прошла успешно и готова к новым вызовам.

Стоит отметить, что в Грузии в течение 16 марта, по официальным данным, число лиц, помещенных на карантин, выросло с 637 до 1008.

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