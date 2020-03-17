Москва, , 13:14 — REGNUM Законопроект о переводе осужденного в исправительное учреждение, расположенное вблизи его места жительства или его близких родственников, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Инициатива была доработана, уточнены случаи, когда допускается перевод осужденного к принудительным работам для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного центра в другой. Так, перевод возможен в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного центра, при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном центре.