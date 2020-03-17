Киев, , 13:13 — REGNUM Метрополитен Харькова закроют вечером 17 марта ориентировочно до 3 апреля, сообщила пресс-служба местного горсовета, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20:00 17 марта… Наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже», — говорится в сообщении.

Горсовет обещает, что в Харькове будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

ИА REGNUM напоминает, что накануне мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение правительства о закрытии на время карантина метрополитена. В ответ на это, президент Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью.

Ранее, при объявлении общенационального карантина, в Харькове закрыли школы и детские сады на день позже, чем по всей стране, и только после вмешательства прокуратуры.

В ночь на 17 марта правительство Украины приняло решение о закрытии метро в Киеве, Харькове и Днепре в рамках борьбы с коронавирусом.