Москва, , 13:15 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не собирается выступать с обращением к нации, связанным с датой голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил 17 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что никакого обращения пока не готовится. Отвечая на вопрос о возможном переносе голосования с предположительной даты 22 апреля на более поздний срок, Песков призвал дождаться соответствующего акта президента. Он напомнил, что пока дата точно не определена, чётких сроков для издания акта также нет.

Ранее в СМИ появились предположения о том, что Путин может выступить перед народом и объявить о переносе голосования по поправкам на июнь или сентябрь. Возможность такого развития событий обусловлена, как отмечалось, вспышкой коронавируса.