Гаага, Нидерланды, , 13:08 — REGNUM Созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге арбитражный суд признал, что не имеет права решать вопрос о суверенитете над Крымом в рамках дела о претензиях Украины к России.

В решении суда отмечается, что трибунал поддерживает российскую сторону в вопросе юрисдикции и признает, что не обладает ею в отношении украинских претензий, передает РИА Новости.

«Любое решение арбитража по существу иска Украины с необходимостью потребует прямого или имплицитного решения по вопросу суверенитета над Крымом одной из сторон», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, компании Украины инициировали судебное разбирательство 19 июня 2015 года. Истцы утверждали, что Россия якобы нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное еще в 1998 году. Также Москву обвинили в принятии решения, которое привело к экспроприации ранее сделанных в Крыму инвестиций.