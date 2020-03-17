Москва, , 13:06 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла президентский законопроект, освобождающий топ-менеджеров от наказания за создание ОПГ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предусматривается, что учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юрлица, или руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» только в силу организационно-штатной структуры организации или ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Исключение делается для случаев, когда организация или ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

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Также ужесточается наказание за нарушения валютного и налогового законодательства.

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