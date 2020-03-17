Тбилиси, , 13:03 — REGNUM Грузия готова оказать посильную помощь жителям Абхазии и Южной Осетии в борьбе с распространением коронавируса, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после очередного заседания межведомственного координационного совета 17 марта.

«Как известно, наши возможности по оказанию помощи нашим соотечественникам, проживающим на оккупированных территориях, ограничены. Но мы готовы там, где есть такая возможность, оказать им посильную помощь, чтобы и эти наши граждане могли справиться с этим глобальным вызовом», — подчеркнул Гахария.

Напомним, что в Грузии фиксируется 34 подтвержденных случая коронавируса, 1008 человек находятся в карантине, а 64 — в стационарах.