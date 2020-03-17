Минск, , 12:59 — REGNUM Доставленная танкером из Турции в Белоруссию через одесский порт азербайджанская нефть поступила на переработку на Мозырском НПЗ. По контракту с азербайджанской госкомпанией Socar ожидается поступление нефти ещё с двух танкеров, которые прибудут из Грузии и России.

Белорусский НПЗ перерабатывает азербайджанскую нефть после долгого перерыва. В 2011 году, когда власти Белоруссии демонстрировали России «нефтяную независимость», Ильхам Алиев помогал Александру Лукашенко с закупками «выгодной» нефти, которую теперь в Минске называют «альтернативной». Как и в прошлый раз, для её транспортировки задействован реверсный режим трубопровода «Одесса-Броды».

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» не раскрывает информацию о стоимости поставок. По данным экспертов, «альтернативная» нефть обходится Белоруссии намного дороже, чем российская, поставляемая по нефтепроводу «Дружба».

Оборудование обоих белорусских НПЗ настроено на российский сорт нефти Urals и поэтому переработка азербайджанского сорта Azeri Light связана с дополнительными затратами. В 2020 году Белоруссия намеревалась переработать 24 млн т российской нефти.

Выступая 17 марта на совещании с членами правительства Белоруссии, Лукашенко высказал недовольство интересом белорусских налогоплательщиков переплатами за «альтернативную» нефть. Он также подтвердил неизменность курса официального Минска на диверсификацию нефтяного импорта.

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