Вашингтон, , 16:23 — REGNUM США стремятся к «справедливому и равноправному» распределению военных расходов с Южной Кореей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей государственного департамента США.

По их словам, данное соглашение призвано укрепить двусторонний военный альянс.

В Госдепе считают, что союз Сеула и Вашингтона необходим для обеспечения мира на Корейском полуострове и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Тем не менее, представители госдепартамента США неоднократно отклоняли предложение южнокорейских властей относительно первоочередного решения вопроса, касающегося оплаты труда южнокорейских специалистов на американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи.

В США считают, что отдельно обсуждение данного вопроса может помешать скорейшему заключению соглашения.

Напомним, что седьмая встреча представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения военных расходов проходит в Лос-Анджелесе в период с 17 по 18 марта.

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